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Líbano e Israel renuevan alto al fuego por 45 días tras mediación de Estados Unidos

La prórroga busca dar continuidad a las negociaciones entre ambos países.

Javiera Rivera

Delegaciones de Israel y Líbano participan en diálogos de paz en Estados Unidos

Delegaciones de Israel y Líbano participan en diálogos de paz en Estados Unidos

Líbano e Israel acordaron este viernes extender por 45 días el alto al fuego vigente entre ambos países, en un intento por reducir las tensiones en la frontera y avanzar hacia una solución política más estable.

La decisión fue adoptada tras dos días de conversaciones auspiciadas por el presidente Donald Trump. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que la prórroga busca dar espacio para continuar con las negociaciones.

Estados Unidos convocó además nuevas reuniones para comienzos de junio, incluyendo una ronda diplomática y otra de carácter militar en el Pentágono.

Tanto las delegaciones libanesa como israelí valoraron positivamente los avances. Desde Beirut destacaron que el proceso abre la posibilidad de alcanzar una solución duradera que permita restablecer plenamente la soberanía del país y facilitar el regreso seguro de los desplazados.

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Sin embargo, pocas horas después del anuncio, el Ministerio de Salud libanés denunció que seis personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un ataque israelí contra la localidad de Haruf, en el sur del país. Entre los fallecidos habría tres paramédicos.

Según cifras oficiales del gobierno libanés, desde el recrudecimiento del conflicto el pasado 2 de marzo han muerto 2.951 personas y otras 8.988 han resultado heridas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que cerca de 1,2 millones de personas han debido abandonar sus hogares, equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la población del país.

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