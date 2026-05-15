Israel anuncia ataque en Gaza contra jefe del brazo armado de Hamás: aseguran que cuatro palestinos murieron

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que sus fuerzas realizaron un ataque en Gaza dirigido contra Ezzedine Al Haddad, a quien se describió como el jefe del brazo armado de Hamás.

“Por instrucciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, las FDI han llevado a cabo un ataque en Gaza contra el architerrorista Ezzedine Al Haddad”, señalaron en un comunicado.

De acuerdo con el documento, Ezzedine Al Haddad es el “comandante del ala militar de Hamás y uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre”.

La agencia EFE aseguró que cuatro palestinos murieron en el ataque, cuyos objetivos fueron un vehículo y un edificio.