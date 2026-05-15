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Israel anuncia ataque en Gaza contra jefe del brazo armado de Hamás: aseguran que cuatro palestinos murieron

Las fuerzas israelíes informaron que la ofensiva fue ordenada por Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa.

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Getty Images / Anadolu

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que sus fuerzas realizaron un ataque en Gaza dirigido contra Ezzedine Al Haddad, a quien se describió como el jefe del brazo armado de Hamás.

“Por instrucciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, las FDI han llevado a cabo un ataque en Gaza contra el architerrorista Ezzedine Al Haddad”, señalaron en un comunicado.

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De acuerdo con el documento, Ezzedine Al Haddad es el “comandante del ala militar de Hamás y uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre”.

La agencia EFE aseguró que cuatro palestinos murieron en el ataque, cuyos objetivos fueron un vehículo y un edificio.

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