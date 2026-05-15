Muere Alfonso Podlech a los 90 años: Exfiscal militar falleció mientras cumplía condena por violaciones a los DD.HH.

La tarde de este viernes se confirmó el fallecimiento de Alfonso Podlech (90), exfiscal militar condenado por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Su deceso ocurrió en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) de la Clínica Dávila, en la comuna de Recoleta, donde se encontraba internado debido a un cuadro de salud crítico.

Podlech cumplía una condena por el secuestro calificado de Jaime Eltit y se encontraba recluido en el penal Santiago 1, en Colina, aunque su fragilidad médica lo mantenía hospitalizado frecuentemente.

La fallida ofensiva por el arresto domiciliario

Debido a su estado terminal, su defensa —liderada por el abogado Maximiliano Murath— intentó sin éxito modificar la medida cautelar.

Requerimientos negados: La ministra Paola Plaza rechazó inicialmente el cambio a arresto domiciliario, decisión que fue ratificada posteriormente por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago .

La ministra Paola Plaza rechazó inicialmente el cambio a arresto domiciliario, decisión que fue ratificada posteriormente por la . Argumentos médicos: El abogado detalló que Podlech padecía de Parkinson, neumonía, infección urinaria, secuelas de un accidente cerebrovascular y problemas coronarios. “Hacían su salud muy frágil y precaria”, señaló Murath.

Duras críticas al Ministerio de Justicia

Tras confirmarse la partida, la defensa del exfiscal militar arremetió contra el Ejecutivo, acusando un bloqueo sistemático a la solicitud de indulto ingresada el pasado 5 de mayo ante el ministerio encabezado por Fernando Rabat.

“El Ministerio de Justicia actuó con desidia, despreocupación, desinterés, de manera inhumana, en esta materia”, afirmó Murath. El defensor lamentó que no se diera trámite de urgencia al requerimiento para que el condenado pudiera fallecer en su casa. Asimismo, cuestionó la posición de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se opuso formalmente al beneficio ante los tribunales.

Finalmente, el abogado advirtió que existen otros casos en condiciones similares en recintos como Punta Peuco y Santiago 1. "Espero que entiendan que deben actuar con premura y no con dejadez“, concluyó, enviando un mensaje al Gobierno sobre lo que considera una falta de respeto a los derechos humanos de los militares condenados.