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Reducción presupuestaria en el Ministerio del Deporte lleva a cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026

La cartera desistió del desarrollo del evento para cumplir con la instrucción del Ministerio de Hacienda con tal de rebajar costos.

Carlos Madariaga

Reducción presupuestaria en el Ministerio del Deporte lleva a cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026

Reducción presupuestaria en el Ministerio del Deporte lleva a cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026 / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Poco a poco se han ido dando a conocer las repercusiones en torno al mandato del gobierno del Presidente Kast para ejecutar la reducción que se debe hacer en cada ministerio del 3% de sus respectivos presupuestos.

En el caso del Ministerio del Deporte, dicha cuestión se tradujo en un decreto que ya tuvo la toma de razón en la Contraloría para rebajar los gastos de la cartera en $5.700 millones de pesos.

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Según información de The Clinic, uno de los ítems que llevó al “ahorro” de $3.586 millones de pesos que estaban destinados a la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026.

Se trata del mayor evento multideportivo interregional del país, para el cual se proyectaba la participación de más de 3 mil deportistas a lo largo de 22 disciplinas en la Región Metropolitana, zona que había sido designada para albergar la disputa de este campeonato.

Originalmente, la idea era que los Juegos Nacionales y Paranacionales se disputasen cada dos años. Tras la pandemia, recién se reanudó su desarrollo en 2024, pero producto de la restricción presupuestaria, el torneo no se disputará este año.

En lo planteado desde el Ministerio del Deporte a The Clinic, la idea es priorizar los gastos que implicará la participación del Team Chile en los Juegos Sudamericanos en Santa Fe.

A la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales se suman otros “ahorros”, como los $763 mil millones correspondientes para la organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 y $277 mil millones por uso de bienes y servicios en la Subsecretaría del Deporte.

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