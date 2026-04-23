Trump anuncia extensión de tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano tras cita en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la extensión por tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano. La decisión se hizo pública tras una reunión en el Despacho Oval con los embajadores Yechiel Leiter (Israel) y Nada Hamadeh (Líbano), con el objetivo de dar continuidad a la tregua declarada originalmente el pasado 16 de abril.

Este nuevo plazo busca otorgar espacio a las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo, extendiendo el periodo inicial de diez días de cese de ataques israelíes en el sur del Líbano. «¡La reunión fue un gran éxito!», celebró Trump a través de la red Truth Social, agregando que Estados Unidos colaborará con el gobierno libanés para fortalecer su defensa frente a las operaciones de Hezbolá.

Negociaciones interrumpidas por el conflicto

Pese al anuncio diplomático, la realidad en el terreno sigue siendo crítica. La jornada del jueves estuvo marcada por nuevos ataques de Hezbolá contra el norte de Israel y la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que realizaron bombardeos aéreos y ataques de artillería en territorio libanés. Estos incidentes dejaron al menos tres muertos y dos heridos en el Líbano.

Hezbolá justificó sus acciones como una respuesta a supuestas violaciones previas del armisticio por parte de Israel. De hecho, el Centro Nacional para Peligros Naturales del Líbano ha contabilizado 220 infracciones al acuerdo desde que entró en vigor, incluyendo bombardeos y ataques con ametralladoras.

El impacto de siete semanas de guerra

La intervención de Hezbolá en el conflicto se originó como represalia a la operación conjunta de EE. UU. e Israel sobre Irán. Desde entonces, la ofensiva contra el Líbano ha tenido consecuencias devastadoras:

Fallecidos: 2.294 personas en siete semanas.

2.294 personas en siete semanas. Heridos: 7.544 ciudadanos según datos oficiales.

7.544 ciudadanos según datos oficiales. Encuentros de alto nivel: La cita de hoy es la segunda ronda tras la del 14 de abril, que fue la primera reunión de este tipo desde 1993.

El presidente Trump manifestó su intención de elevar el nivel del diálogo convocando próximamente a la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun. Por ahora, el compromiso de 21 días adicionales de alto el fuego representa la única garantía para intentar frenar una escalada que ya ha afectado gravemente la estabilidad regional.