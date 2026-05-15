Impacto en el Maule: fallece joven reina de belleza de 17 años atropellada en Constitución

Una tragedia golpeó al Maule con el fallecimiento de la estudiante Damaris Acevedo de 17 años, quien murió producto de un atropello en la comuna de Constitución.

La joven se encontraba cursando cuarto medio en el Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional de Putú, en la especialidad de mecánica automotriz. También había logrado ser la virreina de belleza en el festival de verano en la zona.

El accidente donde perdió la vida sigue en investigación, y según apuntaron las autoridades se están llevando a cabo las diligencias para aclarar los hechos.

El Servicio Local de Educación Pública Maule Costa emitió un comunicado donde lamentó la pérdida de la joven estudiante, y dedicaron un emotivo mensaje en su memoria.

“Su partida repentina deja una huella imborrable en su comunidad educativa, en sus compañeras y compañeros, docentes y en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. La recordaremos con cariño, valorando su esfuerzo, su dedicación y el camino que comenzaba a construir con sueños y convicciones”, publicaron en sus redes sociales.