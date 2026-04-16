Trump anuncia tregua de 10 días entre Israel y Líbano y abre nueva apuesta diplomática en Medio Oriente

Donald Trump anunció este jueves un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, en una señal que vuelve a mover el tablero diplomático en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense informó en Truth Social que el acuerdo comenzará a las 17:00 horas del este de EE.UU., horario que coincide con las 17:00 de Chile, y lo presentó como un primer paso para avanzar hacia una paz más estable entre ambos países.

Trump aseguró haber conversado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente libanés, Joseph Aoun, aunque no detalló qué día exacto se contabilizará como inicio formal de la tregua.

En su mensaje, el jefe de la Casa Blanca afirmó que ambos líderes aceptaron una pausa de 10 días para abrir espacio a una salida política. Además, sostuvo que instruyó al vicepresidente J. D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para trabajar con los dos gobiernos en una fórmula de paz duradera.

El anuncio se produjo después de contactos diplomáticos recientes en Washington, donde representantes israelíes y libaneses sostuvieron conversaciones directas por primera vez en más de tres décadas.

La tregua abre una ventana diplomática, pero todavía con señales de fragilidad

Pese al impacto del anuncio, el escenario sigue siendo delicado. Joseph Aoun rechazó mantener conversaciones directas con Netanyahu mientras no exista una tregua confirmada, lo que refleja que la desconfianza entre ambas partes sigue muy alta.

A eso se suma que el conflicto entre Israel y Hezbollah ha dejado más de 2.100 muertos en Líbano, en medio de semanas de bombardeos, desplazamientos y fuerte presión internacional por una desescalada.

Trump también elevó la apuesta política al asegurar que invitará a Netanyahu y a Aoun a la Casa Blanca para sostener conversaciones de fondo. Según reportó la cadena SER, el republicano escribió que ambos líderes “quieren la paz” y expresó su expectativa de que ese camino pueda avanzar con rapidez.

Por ahora, el anuncio aparece como una señal potente, pero todavía bajo observación. La gran pregunta es si estos 10 días servirán realmente para contener la violencia o solo serán una pausa breve en una crisis que sigue abierta.