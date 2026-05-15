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VIDEO. Trump evita calificar a Xi como “dictador” tras reunión en Pekín: “Jamás diría eso, es el presidente de China”

El mandatario estadounidense marcó distancia de los dichos de Joe Biden luego de cerrar una visita de dos días en China marcada por gestos de cercanía con el líder chino.

Nelson Quiroz

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getty images / China Pool

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este viernes calificar como “dictador” a su par chino, Xi Jinping, tras sostener una reunión bilateral en Pekín en medio de los esfuerzos por estabilizar la relación entre ambas potencias.

A bordo del Air Force One y de regreso a Washington, el jefe de Estado fue consultado por la prensa respecto a si consideraba a su par oriental un dictador, tal como lo hizo anteriormente el exmandatario Joe Biden. Sin embargo, el republicano evitó entrar en esa definición.

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“No me lo planteo. Él es el presidente de China”, respondió escuetamente.

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Trump aprovechó además de cuestionar a Biden, a quien calificó como un “presidente incompetente”, apuntando a su manejo de la política exterior y mencionando el acuerdo nuclear con Irán, aunque dicho pacto fue impulsado durante la administración de Barack Obama.

Las declaraciones se producen tras una visita oficial de dos días a China, donde Trump y Xi mostraron una relación marcada por gestos de cordialidad y cercanía política. Según medios estatales chinos, el mandatario estadounidense definió el viaje como “muy exitoso” y volvió a referirse al líder chino como un “viejo amigo”.

Uno de los momentos más simbólicos de la visita ocurrió en Zhongnanhai, el complejo donde funciona la cúpula del Partido Comunista Chino, donde ambos líderes caminaron juntos entre jardines y rosales antes de sostener una reunión privada.

Durante el recorrido, Trump elogió las flores del recinto y Xi incluso prometió enviar semillas para la Rosaleda de la Casa Blanca, en una señal que buscó reforzar el tono amistoso del encuentro.

La visita estuvo marcada además por la tensión internacional derivada de la guerra en Irán y sus efectos económicos globales, contexto en el que Washington y Pekín buscan mantener abiertos los canales diplomáticos.

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