Estudio revela que hacer esta dieta por 48 horas puede reducir el colesterol hasta en 10% / KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA

Una intervención alimentaria breve podría tener efectos que duran semanas.

Un estudio clínico publicado en Nature Communications encontró que consumir avena en todas las comidas durante solo 48 horas disminuyó el colesterol “malo” (LDL) hasta en un 10% , con efectos que se mantuvieron seis semanas después.

La investigación incluyó a 32 personas con síndrome metabólico —condición asociada a sobrepeso, presión arterial elevada y alteraciones en la glucosa—, divididas en dos grupos.

Durante dos días, 17 participantes siguieron una dieta hipocalórica basada casi exclusivamente en avena: tres porciones diarias de 100 gramos de hojuelas cocidas en agua. Solo podían agregar algunas frutas y verduras.

El grupo de control, compuesto por 15 personas, también redujo su consumo calórico a la mitad durante 48 horas, pero siguió una alimentación saludable sin incluir avena.

Tras finalizar la intervención:

El colesterol total bajó un 8% en el grupo que consumió avena.

El LDL se redujo alrededor de un 10%, una disminución mayor que la observada en el grupo de control.

También se registró una leve baja de peso y una pequeña reducción de la presión arterial.

Aunque el efecto es menor que el logrado con estatinas de alta dosis, los investigadores destacan que se trata de una estrategia alimentaria breve y potencialmente fácil de implementar.

El rol de la microbiota intestinal

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio apunta al intestino. Al analizar muestras de sangre y heces, el equipo detectó que el consumo intensivo de avena aumentó ciertas bacterias intestinales.

Estas bacterias producen compuestos fenólicos al descomponer la avena. Entre ellos destaca el ácido ferúlico y su derivado, el ácido dihidroferúlico, moléculas que podrían mejorar el metabolismo del colesterol y reducir su almacenamiento en el organismo.

Los investigadores sugieren que este mecanismo biológico explicaría por qué los niveles de LDL se mantuvieron más bajos incluso 6 semanas después de que los participantes retomaran su dieta habitual.