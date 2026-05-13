Este simple hábito después de comer ayuda a controlar el azúcar en la sangre, según expertos / SimpleImages

Diversos estudios científicos han demostrado que un simple hábito después de comer puede ayudar a reducir los picos de glucosa y mejorar el control metabólico, especialmente en personas con prediabetes o diabetes tipo 2.

Se trata de caminar después de comer , una de las formas más simples de ayudar a controlar el azúcar en la sangre. Incluso, según datos publicados en la revista Sports Medicine, cuando los músculos se activan, utilizan parte de la glucosa que circula en la sangre como fuente de energía.

Esto reduce el aumento de azúcar que suele producirse después de ingerir alimentos, especialmente aquellos ricos en carbohidratos.

Los especialistas citados en el estudio señalaron que el efecto es particularmente beneficioso para personas con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2, aunque también puede ayudar a quienes buscan prevenir alteraciones metabólicas.

¿Cuánto tiempo se recomienda caminar?

La evidencia sugiere que una caminata de 10 a 15 minutos después de comer puede generar beneficios importantes. Sin embargo, incluso recorridos de apenas dos a cinco minutos pueden marcar una diferencia.

Además de contribuir al control de la glucosa, este hábito puede favorecer la digestión, reducir la somnolencia y mejorar la salud cardiovascular.