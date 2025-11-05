;

Conocido suplemento podría reducir la agresividad hasta en un 28%, según nuevo estudio

Este suplemento es posible encontrarlo en farmacias y supermercados. También en algunos alimentos.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / SimpleImages

Un nuevo análisis científico sugiere que un popular suplemento alimenticio podría ser clave para disminuir los niveles de agresividad en personas de diferentes edades.

El estudio, publicado en la revista científica Aggression and Violent Behavior, muestra que la suplementación con ácidos grasos omega-3 podría reducir la agresividad hasta en un 28%.

La investigación, se trata de un meta-análisis de 29 ensayos clínicos que involucraron a casi 4.000 personas entre los años 1996 y 2024, evaluando los efectos del omega-3 en distintos tipos de agresión.

¿Cómo actúa el omega-3 en cerebro?

Los ácidos grasos omega-3 son conocidos por su papel en la salud cerebral y en la reducción de la inflamación. Estas propiedades podrían estar asociadas con la disminución de comportamientos agresivos.

Revisa también

ADN

Incluso, estudios previos ya habían indicado que la falta de nutrientes esenciales como los omega-3 puede estar vinculada a conductas antisociales y alteraciones en la química cerebral.

Alimentos con omega-3

Entre las fuentes naturales de omega-3 destacan:

  • Pescados grasos: salmón, jurel, sardina.
  • Semillas y frutos secos: linaza, nueces, chía.

También se encuentra disponible en forma de suplementos, como cápsulas de aceite de pescado, ampliamente vendidas en farmacias y tiendas de productos naturales.

ADN

Omega 3 / Kinga Krzeminska

