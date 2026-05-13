Actor de “Detrás del Muro” fue acusado de depravado: lanzó feroz palo como respuesta
“La Chama” habló de supuestos comportamientos inapropiados cuando compartieron encierro en un reality de Canal 13. “Agarraba nalga”, se escucha en su relato.
Recientemente Alexandra “La Chama” Méndez lanzó una delicada acusación contra un actor del programa Detrás del Muro.
La chica reality estuvo invitada al programa Juzgamos y no funamos de Danilo 21, donde sostuvo que Hans Malpartida, conocido en el mundo del espectáculo como Miguelito, tuvo supuestos comportamiento indebidos en Tierra Brava.
En su relato, sostuvo que “agarraba nalga, jodía, metía el dedo por aquí, era sadiquito”. Luego dijo que “se la daba de niño y creía que era un niño, un niño de 40 años, entonces ahí decías: ‘Pero a mí tú no me estés tocando’”.
La respuesta de Miguelito tras grave acusación
Sin mencionarla directamente, Miguelito respondió esta semana a través de sus historias de Instagram mientras participaba una actividad de la fundación Deportistas por un Sueño realizada en el Palacio de La Moneda.
Ahí hizo una llamado a la prensa de farándula. “Por favor dejen de darle tribuna a gente mala, cuya única intención es destruir”, lanzó.
“Ojalá la prensa pudiera visibilizar esta cosa (la actividad)... y no darle visibilidad a gente malintencionada que su única intención es destruir, querer joderle la vida a otra persona con mentiras más encima”, sumó.
“¿Por qué le dan importancia? Solo por rating (…) pónganse los pantalones”, pidió el comediante.
