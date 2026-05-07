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Querido miembro de Chilevisión confirmó su salida del canal con esta publicación: compañeros totalmente emocionados

“Nunca olvidaré todo lo que hicimos juntos”, escribió el creador de contenidos.

Javier Méndez

Querido miembro de Chilevisión confirmó su salida del canal con esta publicación: compañeros totalmente emocionados

La noticia se dio a conocer hace algún tiempo, pero recién esta semana se hizo efectivo el movimiento. Chilevisión perdió a otra figura clave.

El miércoles el influencer Danilo 21 se despidió del canal que lo acogió desde 2025 y que dio paso a uno de los tramos más importantes de su carrera profesional.

“Hoy es mi último día en Chilevisión... Pero nunca olvidaré todo lo que hicimos juntos”, escribió en una emotiva publicación que se encamina a los 12 mil likes y suma cientos de comentarios.

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De hecho, en la noche el creador de contenidos, que también fue parte del panel a de Primer Plano, participó en su último Var del programa Fiebre de Baile.

Yo creo que uno, en la vida, tiene que impresionar a dos personas: a su yo de niño para que se sienta orgulloso de lo que logró, de a dónde llegó, y a su yo de viejito para que, cuando mire hacia atrás lo que hizo, sienta orgullo. Creo que eso es para mí el Var”, se sinceró frente a Juan Pablo Queraltó.

Varias figuras del mundo del espectáculo le dedicaron algunas palabras en su post original. “Te adoro un montón y espero la vida nos vuelva a encontrar en algún momento, te quiero”, escribió Max Araya.

“Amigo hermoso, te vendrán muchas oportunidades estoy seguro. Te deseo lo mejor y un abracito de oso, sé que no te gustan. Pero igual te lo doy”, sumó Diego Pánico.

“Amigo, qué lindos recuerdos. Se vendrán puras cosas positivas para ti porque te lo mereces todo”, expresó ‘La Leona’, Adriana Barrientos.

Cabe recordar que la salida de Danilo 21 fue informada a fines de marzo de este año, luego de distintos conflictos. La polémica escaló cuando se filtró un audio de Pablo Candia insultándolo.

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