Tras su escándalo más reciente: Filtran el nuevo terremoto que sacude la vida de Francisco Kaminski / Mega

En abril pasado, Francisco Kaminski quedó en el centro de la polémica tras aparecer como imputado en el caso “Rey David”, una causa policial que lo dejó expuesto mediáticamente.

Eso sí, esta semana se confirmó un nuevo golpe que estaría complicando su presente y, de paso, su bolsillo.

Según afirmó Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, el exreportero de televisión perdió el trabajo que mantenía fuera de los medios, justo después del escándalo más reciente.

De acuerdo con el relato de la panelista, Kaminski trabajaba junto a su hermano en una minera del norte, rubro al que habría llegado luego de alejarse parcialmente de la televisión y la radio. Ahí, supuestamente, llegaba a ganar $5 millones al mes.

“Me echaron de la pega. A mi hermano y a mí nos han dejado sin trabajo. Nos quedamos cesantes oficialmente”, afirmó ‘La Leona’, atribuyendo esa frase al exanimador.

“Los echaron a los dos, al hermano y a él. No les aguantaron el espectáculo”, sostuvo.

En el mismo espacio, Barrientos comentó que su amigo habría logrado resolver uno de los conflictos judiciales que arrastraba.

En pantalla, sostuvo que consiguió un acuerdo con el dueño de una propiedad que había arrendado con promesa de compraventa, donde unos cheques habían rebotado.