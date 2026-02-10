;

Revelan que famosos chilenos visitaron una “tierra maldita” y dos ya murieron: habría otro “pendiente” en la lista

La situación fue expuesta por Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas.

Javier Méndez

Revelan que famosos chilenos visitaron una “tierra maldita” y dos ya murieron: habría otro “pendiente” en la lista

Esta semana, durante el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló un curioso hecho que tendría profundamente preocupado a Junior Playboy.

“Te muere lo que me dijo. Esta es una salida de madre”, comentó La Leona a sus compañeros panelista en el canal Zona Latina. “Es demasiado heavy”, añadió.

Su amigo le habría comentado que varios famosos chilenos pasaron por una “tierra maldita” cuando estaban grabando Tierra Brava y Palabra de Honor, los reality shows de Canal 13, en Perú.

Por esa tierra él no quiso pasar. Habrían caminado ahí el Negro (Piñera), luego Andrés (Caniulef) y a última hora pasó Miguelito”, aseguró Barrientos.

Revisa también:

ADN

“Entonces, (Junior) me andaba preguntando cómo se encontraba de salud Miguelito”, relató.

José Luis Concha, su nombre real, también indicó que el espacio fue visitado por Daniela Aranguiz, pero esta tomó la precaución de circular “por un costadito”.

“No se te olvide que esa es bruja. Esa pisa la tierra y se envenena, es bruja y tiene protecciones”, señaló Playboy.

Revisa el momento a continuación:

