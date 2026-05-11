Tonka Tomicic revela antiguo romance que tuvo con conocido animador de la TV chilena: “Fue corto, fugaz”

El mundo de la farándula y del espectáculo en general quedó sorprendido, luego de que Tonka Tomicic hizo una inédita confesión sobre su pasado amoroso.

Todo ocurrió en el reciente episodio de Only Friends, en donde la animadora se sometió a una de las dinámicas del programa en donde tuvo que sacar una carta y responder a la siguiente pregunta: “¿Tuviste algo con Julián (Elfenbein) cuando estabas soltera?“.

La pregunta dejó a Tomicic sin palabras al principio, pero luego reconoció: “La verdad, diría que tuvimos un coqueteo”, comenzó explicando.

“Fue corto, como una cosa fugaz y nada más”, detalló Tonka Tomicic sobre su vínculo con Julián Elfenbein.

En esa misma línea, remarcó: “Esto es como retro farándula, fue cuando yo recién estaba partiendo en la televisión. Fue una cosa fugaz y sin sustancia”.

Tras ello, en el panel del programa le preguntaron si es que su romance con el animador fue con o sin beso. A lo que Tomicic respondió: “Una cosa así fugaz diría yo”, ni confirmando ni desmintiendo nada.

“Yo creo que fue una cosa como leve y fugaz. Cada uno tuvo su rumbo, como es la vida”, sentenció.