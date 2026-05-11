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En Bélgica no olvidan la historiada serie de Copa Davis ante Chile y el golpe de Bergs a Garin: “Ese día tuvimos suerte”

Alexander Blockx afrontó su positiva temporada y el recambio en el tenis mundial.

Carlos Madariaga

En Bélgica no olvidan la historiada serie de Copa Davis ante Chile y el golpe de Bergs a Garin: “Ese día tuvimos suerte”

En Bélgica no olvidan la historiada serie de Copa Davis ante Chile y el golpe de Bergs a Garin: “Ese día tuvimos suerte” / BSR Agency

Una de las caras nuevas que han ido surgiendo en el mundo del tenis es el belga Alexander Blockx, actual top 40 del mundo, quien con solo 20 años llegó a semifinales en el Masters 1000 de Madrid.

Todo como parte de una generación que apunta al recambio, con nombres como los de Joao Fonseca, Rafael Jodar o Jakub Mensik.

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“Creo que la generación de la que formo parte es muy fuerte. Tenemos jugadores realmente buenos. No me vería como la mayor estrella, diría. Simplemente disfruto los torneos, los partidos que juego. Hay partidos que definitivamente no disfruto, pero siempre hay cosas que aprender, especialmente en condiciones difíciles”, comentó Blockx en diálogo con Clay Magazine, crítico también de las exigencias del tour.

Terminaría la temporada de tenis en octubre para tener más tiempo de descanso y hacer la pretemporada”, recalcó el belga, testigo presencial de la polémica serie contra Chile en la Copa Davis 2025, donde Zizou Bergs agredió a Cristian Garin sin sanción alguna en su contra.

“Creo que ese día tuvimos suerte. Yo no jugué, así que para mí no fue nada especial. Creo que para algunos fue un poco duro, pero a mí no me afectó demasiado. Estaba contento de que ganáramos, y por supuesto fue un momento desafortunado para los aficionados chilenos. Estaban muy enojados, lo entiendo, pero no fue intencional”, cerró Alexander Blockx.

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