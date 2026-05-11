Canciller confirma gestiones con Venezuela para reactivar soluciones consulares de migrantes en Chile

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con Venezuela para avanzar en la reactivación de gestiones consulares, en medio de las dificultades que enfrentan miles de ciudadanos venezolanos residentes en Chile para renovar sus documentos de identificación.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En enero de 2025, el Gobierno chileno puso término a la misión de su embajador en Venezuela, luego de que Jaime Gazmuri fuera expulsado por la administración de Nicolás Maduro tras el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales.

Concretamente, en conversación con Radio Infinita, el canciller señaló que las tratativas comenzaron durante una reunión en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde sostuvo un encuentro con su par venezolano.

“Hemos tenido conversaciones, esto partió en la Celac, cuando tuve la oportunidad de estar con el canciller de Venezuela, lo conversamos. Desde entonces hemos mantenido un canal abierto”, afirmó.

El secretario de Estado explicó que Chile ya envió una nota formal para solicitar facilidades que permitan a ciudadanos venezolanos realizar trámites de documentación en territorio nacional.

“Estamos a la espera de que podamos negociar los detalles. Espero que eso ocurra pronto, pero no depende de nosotros. Nuestra disposición está y nuestra necesidad, ciertamente, también está presente”, sostuvo.

Pérez Mackenna advirtió que “si uno está en un país que no es el suyo, y no tiene papeles, no es mucho lo que pueda hacer a los efectos de volver, incluso, a su patria, si así lo quisiera”, cerró.