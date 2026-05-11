PC responde a Kast tras acusación de “agitar las calles”: “Busca enemigos internos”

El Partido Comunista salió al paso de los dichos del Presidente José Antonio Kast, luego de que el Mandatario cuestionara el llamado de la diputada Lorena Pizarro a movilizarse contra las medidas impulsadas por el Gobierno.

La controversia surgió tras las declaraciones de la parlamentaria comunista, quien llamó a la organización social frente a lo que calificó como retrocesos del Ejecutivo.

Kast respondió acusando al PC de buscar “agitar las calles” luego de haber sido derrotado en las urnas.

Diputadas comunistas acusan al Gobierno de desviar la atención

Una de las respuestas vino desde la diputada Natalia Castillo, quien calificó como irresponsable la interpretación del Mandatario. “Resulta profundamente irresponsable y deshonesto que el Presidente Kast intente instalar la idea de que el Partido Comunista o sectores de oposición buscan agitar las calles”, sostuvo.

La parlamentaria aseguró que el Gobierno enfrenta un escenario complejo, marcado por una caída en su aprobación y por una sensación de incertidumbre en la ciudadanía. En esa línea, acusó al Ejecutivo de recurrir a una estrategia de polarización.

“Cuando un gobierno no logra responder a las urgencias sociales, económicas y de seguridad, recurre al viejo manual de buscar enemigos internos y alimentar la polarización para desviar la atención de su propia crisis”, agregó Castillo.

Por su parte, Lorena Pizarro también respondió a los cuestionamientos del Presidente con una dura crítica política. La diputada ironizó sobre la estrategia del Gobierno y afirmó: “Lo hacemos pésimo, la gente se dio cuenta que le mentimos y que nuestro gobierno es para proteger a los más ricos”.

En el mismo mensaje, Pizarro apuntó a que el Ejecutivo estaría usando al PC como blanco político frente a sus dificultades. “Tendremos que ocupar nuestra carta secreta, nuestro as bajo la manga: atacar al Partido Comunista”, señaló.

El cruce ocurre en medio de una creciente tensión entre La Moneda y la oposición, especialmente por la discusión de reformas clave y por el rol de las movilizaciones sociales frente a la agenda legislativa.

Resulta profundamente irresponsable y deshonesto que el Presidente Kast intente instalar la idea de que el Partido Comunista o sectores de oposición “buscan agitar las calles”, justo cuando su gobierno vuelve a enfrentar una nueva caída en aprobación y una creciente sensación de… — Diputada NatiCastillo💕 #NoADominga 🌱 (@naticastillo_r) May 11, 2026