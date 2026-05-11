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PC responde a Kast tras acusación de “agitar las calles”: “Busca enemigos internos”

Diputadas comunistas respondieron al Presidente Kast luego de sus críticas al llamado de Lorena Pizarro a movilizarse contra el Gobierno.

Juan Castillo

Agencia Uno

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El Partido Comunista salió al paso de los dichos del Presidente José Antonio Kast, luego de que el Mandatario cuestionara el llamado de la diputada Lorena Pizarro a movilizarse contra las medidas impulsadas por el Gobierno.

La controversia surgió tras las declaraciones de la parlamentaria comunista, quien llamó a la organización social frente a lo que calificó como retrocesos del Ejecutivo.

Kast respondió acusando al PC de buscar “agitar las calles” luego de haber sido derrotado en las urnas.

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Una de las respuestas vino desde la diputada Natalia Castillo, quien calificó como irresponsable la interpretación del Mandatario. “Resulta profundamente irresponsable y deshonesto que el Presidente Kast intente instalar la idea de que el Partido Comunista o sectores de oposición buscan agitar las calles”, sostuvo.

La parlamentaria aseguró que el Gobierno enfrenta un escenario complejo, marcado por una caída en su aprobación y por una sensación de incertidumbre en la ciudadanía. En esa línea, acusó al Ejecutivo de recurrir a una estrategia de polarización.

“Cuando un gobierno no logra responder a las urgencias sociales, económicas y de seguridad, recurre al viejo manual de buscar enemigos internos y alimentar la polarización para desviar la atención de su propia crisis”, agregó Castillo.

Por su parte, Lorena Pizarro también respondió a los cuestionamientos del Presidente con una dura crítica política. La diputada ironizó sobre la estrategia del Gobierno y afirmó: “Lo hacemos pésimo, la gente se dio cuenta que le mentimos y que nuestro gobierno es para proteger a los más ricos”.

En el mismo mensaje, Pizarro apuntó a que el Ejecutivo estaría usando al PC como blanco político frente a sus dificultades. “Tendremos que ocupar nuestra carta secreta, nuestro as bajo la manga: atacar al Partido Comunista”, señaló.

El cruce ocurre en medio de una creciente tensión entre La Moneda y la oposición, especialmente por la discusión de reformas clave y por el rol de las movilizaciones sociales frente a la agenda legislativa.

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