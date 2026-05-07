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“¿No habían terminado?“: Captan a famosa expareja de la farándula chilena y filtran foto comprometedora

La pareja de famosos fue vista en las inmediaciones de un recinto hotelero.

Sebastián Escares

“¿No habían terminado?“: Captan a famosa expareja de la farándula chilena y filtran foto comprometedora

Confusión causó una fotografía que se filtró en redes sociales y que dejó expuesta a una reconocida pareja de la farándula chilena que, hace poco más de un mes, había confirmado su término.

Se trata de María José “Coté” López y el influencer Lucas Lama, quienes supuestamente fueron vistos juntos en las inmediaciones de un hotel.

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Todo se originó luego de que el portal Infama expuso un registro enviado por un testigo que se topó frente a frente con la pareja en el Hotel Enjoy Santiago, en Los Andes.

“No se ve mucho, pero el de polerón gris era el Ramses (Lucas Lama). Lo vi porque se dio vuelta y una compañera dijo fuerte ‘¿No habían terminado’“, detallaron.

Luego, señalaron: “Después los vimos comer juntos en el Santerra (restaurante), estaban frente a nosotros”, aseguraron al sitio antes mencionado.

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Infama

Por su parte Coté López mostró a través de sus historias de Instagram que efectivamente está en las inmediaciones del Hotel Enjoy Santiago.

De hecho, publicó registros almorzando en el recinto hotelero, eso sí en ninguna de ellas aparecía Lucas Lama. A continuación, los registros:

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