Tonka Tomicic entrega detalles sobre un importante deseo pendiente: “Ya es difícil, pero me encantaría”

La animadora abrió una ventana íntima sobre un sueño que aún guarda en silencio.

La conductora de televisión Tonka Tomicic sorprendió al compartir una de las reflexiones más personales de su presente durante una reciente conversación televisiva. Lejos de hablar solo de su carrera o su vida pública, dejó entrever un anhelo que sigue ocupando un lugar importante en su interior.

En conversación con José Antonio Neme y Raquel Argandoña, Tomicic fue consultada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación tras su mediático quiebre matrimonial. Ante la pregunta, respondió con precaución: “Ha sido un tema, pero…”. Pese a esto, cuando Argandoña profundizó y le preguntó directamente si estaba cerrada al amor, la respuesta fue categórica: “¡No, para nada!”.

Además, sin entrar en grandes detalles, reconoció que convertirse en madre es un deseo que no ha desaparecido con el tiempo. “Ya es difícil, pero me encantaría”, expresó, dejando ver que, pese a los obstáculos, la idea sigue viva en su horizonte personal.

La animadora también recordó que antes de la pandemia había comenzado a evaluar de forma concreta esa posibilidad, en una etapa muy distinta de su vida. Ese proceso se detuvo, pero el sueño, según dio a entender, no se ha ido.

Sus palabras marcaron uno de los pasajes más íntimos de la conversación, donde dejó en evidencia que, más allá de su exposición pública, hay proyectos personales que aún laten en voz baja.

