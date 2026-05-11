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Incendio de gran magnitud afecta casona en barrio República: declaran tercera alarma en Santiago

Bomberos trabaja en una emergencia en República con Salvador Sanfuentes. Hay restricción de tránsito en el barrio universitario.

Juan Castillo

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Un incendio de proporciones afecta durante esta jornada a una casona ubicada en la intersección de República con Salvador Sanfuentes, en pleno centro de Santiago, movilizando a un amplio contingente de emergencia hasta el barrio universitario de la capital.

La emergencia se desarrolla en un sector caracterizado por la presencia de edificios patrimoniales, instituciones educacionales y casas de estudios superiores. Producto de la magnitud del fuego, se declaró tercera alarma de incendio.

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El Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió al lugar con voluntarios y máquinas de 21 compañías, debido a las características del inmueble afectado y al riesgo de propagación en una zona con construcciones antiguas.

La emergencia se registra en un punto de alta circulación peatonal y vehicular, por lo que las autoridades dispusieron una restricción de tránsito en las inmediaciones de República con Salvador Sanfuentes.

Noticia en desarrollo.

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