Incendio de gran magnitud afecta casona en barrio República: declaran tercera alarma en Santiago

Un incendio de proporciones afecta durante esta jornada a una casona ubicada en la intersección de República con Salvador Sanfuentes, en pleno centro de Santiago, movilizando a un amplio contingente de emergencia hasta el barrio universitario de la capital.

La emergencia se desarrolla en un sector caracterizado por la presencia de edificios patrimoniales, instituciones educacionales y casas de estudios superiores. Producto de la magnitud del fuego, se declaró tercera alarma de incendio.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió al lugar con voluntarios y máquinas de 21 compañías, debido a las características del inmueble afectado y al riesgo de propagación en una zona con construcciones antiguas.

La emergencia se registra en un punto de alta circulación peatonal y vehicular, por lo que las autoridades dispusieron una restricción de tránsito en las inmediaciones de República con Salvador Sanfuentes.

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