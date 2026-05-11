Incendio de gran magnitud afecta casona en barrio República: declaran tercera alarma en Santiago
Bomberos trabaja en una emergencia en República con Salvador Sanfuentes. Hay restricción de tránsito en el barrio universitario.
Un incendio de proporciones afecta durante esta jornada a una casona ubicada en la intersección de República con Salvador Sanfuentes, en pleno centro de Santiago, movilizando a un amplio contingente de emergencia hasta el barrio universitario de la capital.
La emergencia se desarrolla en un sector caracterizado por la presencia de edificios patrimoniales, instituciones educacionales y casas de estudios superiores. Producto de la magnitud del fuego, se declaró tercera alarma de incendio.
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El Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió al lugar con voluntarios y máquinas de 21 compañías, debido a las características del inmueble afectado y al riesgo de propagación en una zona con construcciones antiguas.
La emergencia se registra en un punto de alta circulación peatonal y vehicular, por lo que las autoridades dispusieron una restricción de tránsito en las inmediaciones de República con Salvador Sanfuentes.
Noticia en desarrollo.
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