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Diputado Javier Olivares agradece condena transversal tras ser agredido en Olmué: “Cobarde ataque”

El parlamentario del PDG respondió al Presidente Kast y valoró la condena de distintos sectores políticos tras la agresión que sufrió.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente, agradeció las muestras de apoyo recibidas luego de denunciar una agresión sufrida en Olmué, hecho que generó condenas desde distintos sectores políticos.

A través de su cuenta de X, el parlamentario respondió al Presidente José Antonio Kast, quien previamente había publicado un mensaje rechazando el ataque.

En su reacción, Olivares destacó que las diferencias políticas no pueden justificar hechos de violencia física.

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Olivares valora condena transversal tras agresión

En su publicación, el diputado agradeció directamente el mensaje del Mandatario. “Muchas gracias, Su Excelencia. Chile podrá tener vastas diferencias en muchas materias, pero la violencia física jamás será una herramienta válida para la democracia ni para la convivencia entre quienes pensamos distinto”, señaló.

El parlamentario también valoró que el episodio haya recibido rechazo más allá de las diferencias partidarias. “Agradezco profundamente sus palabras y la condena transversal de diferentes sectores políticos frente a este cobarde ataque”, agregó.

De momento, no se han entregado mayores detalles sobre posibles detenidos vinculados a la agresión. Sin embargo, desde distintos sectores ya se pidió avanzar en las investigaciones y aplicar sanciones contra los responsables.

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