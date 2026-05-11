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Conductor de Uber es apuñalado tras intento de robo en Bellavista: delincuentes escaparon con el vehículo

El chofer, de 35 años, resultó gravemente herido tras enfrentar a tres sujetos que intentaron quitarle el automóvil en el límite de Recoleta e Independencia.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / LUKAS SOLIS SAEZ

Durante la madrugada de este domingo, un conductor de aplicación de transporte resultó gravemente herido tras ser víctima de un violento asalto en el sector del barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta, en el límite con Independencia.

La víctima, un hombre de 35 años que trabajaba para Uber, había tomado a tres pasajeros en el lugar. Sin embargo, al llegar al sector de Bellavista, los sujetos intentaron robarle el vehículo, iniciándose un forcejeo que terminó con el conductor apuñalado a la altura del tórax.

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Tras la agresión, los delincuentes escaparon con el automóvil, mientras que el conductor fue trasladado hasta un recinto asistencial. Según los antecedentes preliminares, permanece grave, pero estable y fuera de riesgo vital.

Con el paso de las horas, el vehículo robado fue detectado en una estación de servicio Copec ubicada en Avenida La Paz, donde se desarrollan diligencias para establecer el recorrido de los responsables y lograr su identificación.

Personal policial trabaja en la revisión de cámaras de seguridad y otros antecedentes para esclarecer el hecho.

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