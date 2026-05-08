En la edición de Los Tenores de este viernes 8 de mayo, nuestros panelistas analizaron el empate sin goles de O’Higgins ante Sao Paulo por Copa Sudamericana y el gran triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario por la Libertadores.

Víctor Cruces, Cristian Arcos, Danilo Díaz, Manolo Fernández y Carlos Costas comentaron el golpe que sufrió Michael Clark por el caso Sartor y escucharon las declaraciones de Fernando Gago en conferencia de prensa.

Además, supieron de los jugadores de O’Higgins que interesan en Colo Colo para el próximo mercado de fichajes y la formación de los albos para enfrentar a Deportes Concepción por Copa de la Liga.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 8 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.