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VIDEO. Los Tenores analizan los refuerzos que Colo Colo tiene en carpeta para el mercado de invierno

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también analizaron el presente de Universidad de Chile e hicieron un balance de los equipos chilenos en torneos internacionales.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este viernes 8 de mayo, nuestros panelistas analizaron el empate sin goles de O’Higgins ante Sao Paulo por Copa Sudamericana y el gran triunfo de Coquimbo Unido ante Universitario por la Libertadores.

Víctor Cruces, Cristian Arcos, Danilo Díaz, Manolo Fernández y Carlos Costas comentaron el golpe que sufrió Michael Clark por el caso Sartor y escucharon las declaraciones de Fernando Gago en conferencia de prensa.

Además, supieron de los jugadores de O’Higgins que interesan en Colo Colo para el próximo mercado de fichajes y la formación de los albos para enfrentar a Deportes Concepción por Copa de la Liga.

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ADN

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 8 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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