O’Higgins no pudo prolongar su racha ganadora en el Estadio El Teniente. El cuadro de Rancagua, que sumaba cuatro victorias seguidas en competencias internacionales como local este año, vivió una ingrata jornada e igualó sin goles ante São Paulo, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Luego de un primer tiempo sin grandes ocasiones de peligro, las emociones llegaron en el complemento. A los 46′, Martín Sarrafiore aprovechó un pivoteo de Arnaldo Castillo dentro del área y sacó un potente disparo de zurda, pero el balón terminó estrellándose en el palo para fortuna del “Tricolor Paulista”.

¡SARRAFIORE DEJÓ RETUMBANDO EL ARCO DE SAO PAULO!



El atacante de O'Higgins sacó un sorpresivo zurdazo dentro del área paulista, en la que ha sido la más clara de los Celestes.



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Solo tres minutos más tarde, el palo volvió a negarle el gol al equipo de Lucas Bovaglio. En el 49′, Juan Leiva probó desde la entrada del área, pero su remate se desvió en Gonzalo Tapia y terminó estrellándose en el vertical, evitando otra vez la apertura de la cuenta para el “Capo de Provincia”.

¡SAO PAULO TIENE PACTO CON LOS PALOS!



Una nueva jugada de O'Higgins volvió a tener al poste como protagonista, ahora tras un remate de Leiva que se desvió en Tapia y evitó el gol del local.



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La respuesta de la visita llegó a los 58’, cuando el propio Gonzalo Tapia conectó un preciso centro desde el sector izquierdo y sacó un exigido remate de zurda, pero Omar Carabalí reaccionó de forma brillante para mantener el arco en cero.

¡CARABALÍ LE AHOGÓ EL GRITO DE GOL A GONZALO TAPIA!



El portero de O'Higgins mostró reflejos felinos ante el atacante chileno del Sao Paulo, para sellar su portería frente a un gol cantado.



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O’Higgins no se quedó atrás y volvió a cargar a los 71’. Francisco González ganó en velocidad por la banda derecha, quedó mano a mano con Carlos Coronel, pero el arquero paraguayo estuvo notable para desviar el balón con un gran manotazo al tiro de esquina.

Ya en el tramo final, Tapia dejó el campo a los 80’ en el conjunto brasileño, que apenas registró un remate al arco de Carabalí y logró sostenerse en los últimos intentos del cuadro rancagüino, rescatando un valioso punto como visitante.

Con este resultado, O’Higgins se mantuvo en el segundo lugar del Grupo C con 7 puntos, mientras que Sao Paulo sigue en la primera posición con 8 unidades. La zona la completan Millonarios, con 7 puntos en el tercer puesto pero peor diferencia de goles, y Boston River, colista con cero unidades.