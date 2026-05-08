;

Colo Colo pone sus ojos en dos figuras de O’Higgins: atención en Rancagua

Ambos futbolistas del cuadro celeste están en la carpeta del “Cacique” para el segundo semestre.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

Colo Colo pone sus ojos en dos figuras de O’Higgins: atención en Rancagua

Colo Colo pone sus ojos en dos figuras de O’Higgins: atención en Rancagua / VIVIANA CORREA/ AGENCIA UNO

Aunque aún restan cuatro fechas para que concluya la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, la dirigencia de Colo Colo ya baraja algunos nombres para reforzar el plantel de cara al segundo semestre.

Según información de ADN Deportes, hay dos figuras de O’Higgins que hoy están en la carpeta del “Cacique”. Se trata del volante Martín Sarrafiore y del delantero Francisco González.

Revisa también:

ADN

Los dos futbolistas argentinos son fijos en el once titular del cuadro celeste y han sido clave en la campaña de su equipo, que está compitiendo con protagonismo tanto a nivel local como en el escenario internacional.

El contrato de Sarrafiore en O’Higgins vence a fin de año, mientras que González tiene un vínculo hasta diciembre de 2028 con el conjunto rancagüino.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad