Colo Colo pone sus ojos en dos figuras de O’Higgins: atención en Rancagua / VIVIANA CORREA/ AGENCIA UNO

Aunque aún restan cuatro fechas para que concluya la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, la dirigencia de Colo Colo ya baraja algunos nombres para reforzar el plantel de cara al segundo semestre.

Según información de ADN Deportes, hay dos figuras de O’Higgins que hoy están en la carpeta del “Cacique”. Se trata del volante Martín Sarrafiore y del delantero Francisco González.

Los dos futbolistas argentinos son fijos en el once titular del cuadro celeste y han sido clave en la campaña de su equipo, que está compitiendo con protagonismo tanto a nivel local como en el escenario internacional.

El contrato de Sarrafiore en O’Higgins vence a fin de año, mientras que González tiene un vínculo hasta diciembre de 2028 con el conjunto rancagüino.