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VIDEOS. México no sufrió ante Ecuador y clasificó tranquilamente a los octavos en el Mundial 2026

La selección mexicana dominó durante todo el partido y sigue con vida en la Copa del Mundo en la cual es uno de los anfitriones.

Lucas San Martín

(Photo by Luis Cano/Jam Media/Getty Images)

(Photo by Luis Cano/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

México venció por 2 a 0 a Ecuador en el Estadio Azteca. En el partido válido por los dieciseisavos del Mundial 2026, el anfitrión controló en todo momento al ‘Tri’ y clasificó con total tranquilidad a los octavos de final de la competencia.

En el primer tiempo, la selección mexicana dominó de principio a fin al cuadro ecuatoriano. Los dirigidos por Sebastián Beccacece no encontraron los espacios y fueron totalmente superados por su rival.

El anfitrión golpeó rápido y temprano en el partido. A los 20′, Julián Quiñones condujo un feroz contraataque que terminó con una gran definición del delantero para así abrir el marcador en el Estadio Azteca.

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Luego, el elenco de Javier Aguirre no paró de atacar y consiguió el segundo tanto. México recuperó la pelota tras una mala salida desde el fondo de Ecuador y, posteriormente, Quiñones habilitó a Raúl Jiménez quien con un potente remate colocó el 2 a 0 definitivo para el local.

En el segundo tiempo, Beccacece realizó un par de cambios para remontar el marcador. Sin embargo, los mexicanos estuvieron metidos en todo momento durante el partido y no sufrieron con los ataques de los sudamericanos.

Sobre el final del encuentro, Piero Hincapié fue expulsado por taparse la boca al momento de decirle algo a un rival y dejó con uno menos a la selección ecuatoriana.

Con este triunfo, la selección mexicana sigue con vida en la Copa del Mundo y mantiene su ilusión. Ahora, deberá esperar rival que saldrá de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Revisa acá los goles de México contra Ecuador por el Mundial 2026

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