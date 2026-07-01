México venció por 2 a 0 a Ecuador en el Estadio Azteca. En el partido válido por los dieciseisavos del Mundial 2026, el anfitrión controló en todo momento al ‘Tri’ y clasificó con total tranquilidad a los octavos de final de la competencia.

En el primer tiempo, la selección mexicana dominó de principio a fin al cuadro ecuatoriano. Los dirigidos por Sebastián Beccacece no encontraron los espacios y fueron totalmente superados por su rival.

El anfitrión golpeó rápido y temprano en el partido. A los 20′, Julián Quiñones condujo un feroz contraataque que terminó con una gran definición del delantero para así abrir el marcador en el Estadio Azteca.

Luego, el elenco de Javier Aguirre no paró de atacar y consiguió el segundo tanto. México recuperó la pelota tras una mala salida desde el fondo de Ecuador y, posteriormente, Quiñones habilitó a Raúl Jiménez quien con un potente remate colocó el 2 a 0 definitivo para el local.

En el segundo tiempo, Beccacece realizó un par de cambios para remontar el marcador. Sin embargo, los mexicanos estuvieron metidos en todo momento durante el partido y no sufrieron con los ataques de los sudamericanos.

Sobre el final del encuentro, Piero Hincapié fue expulsado por taparse la boca al momento de decirle algo a un rival y dejó con uno menos a la selección ecuatoriana.

Con este triunfo, la selección mexicana sigue con vida en la Copa del Mundo y mantiene su ilusión. Ahora, deberá esperar rival que saldrá de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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¡GOLAZO DE MÉXICO!



Julián Quiñones marcó el 1-0 ante Ecuador por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HHePHePLH6 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026