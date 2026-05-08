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Figura de Sao Paulo ante O’Higgins alaba a un futbolista de la U: “Es un jugador increíble”

“Tiene mucha técnica. Ojalá que le vaya muy bien ahora”, señaló Carlos Coronel, portero del cuadro brasileño, tras empatar con los celestes por la Copa Sudamericana.

Daniel Ramírez

Figura de Sao Paulo ante O’Higgins alaba a un futbolista de la U: “Es un jugador increíble”

Figura de Sao Paulo ante O’Higgins alaba a un futbolista de la U: “Es un jugador increíble” / Marcelo Hernandez

O’Higgins y Sao Paulo repartieron puntos anoche tras igualar 0-0 en Rancagua, resultado que le sirvió al equipo visitante para mantenerse como líder en el Grupo C de la Copa Sudamericana.

Uno de los puntos altos en el cuadro brasileño fue su arquero, Carlos Coronel, quien tuvo una atajada clave en el segundo tiempo para evitar el triunfo del elenco rancagüino.

Luego del partido, el guardameta paraguayo dialogó con ADN.CL y destacó el gran ambiente que hubo anoche en el Estadio El Teniente, con la presencia de más de 8 mil hinchas celestes.

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“Me sorprendió positivamente. Es un estadio hermoso. Los hinchas estuvieron presentes apoyando a su equipo. Fue un ambiente muy agradable. Solo cosas buenas”, señaló el portero de Sao Paulo.

Elogios para un futbolista de la U

Por otro lado, Carlos Coronel le dedicó palabras al defensa de Universidad de Chile, Marcelo Morales, quien fue su compañero en el club New York Red Bulls de Estados Unidos.

“Marcelo es un jugador increíble, tiene mucha técnica, ustedes lo deben saber mejor que yo. Ojalá que le vaya muy bien ahora”, indicó el golero de 29 años.

El lateral chileno estuvo solo un año en el fútbol norteamericano y sumó pocos minutos. Al respecto, Coronel comentó: “Creo que a Marcelo le faltó tener un poco más de oportunidades. También creo que le costó adaptarse. La adaptación no es fácil”.

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