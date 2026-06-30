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Hombre muere tras intentar frustrar asalto en bus RED: justicia fijó la condena para los responsables

El caso conmocionó al país en 2023 y este martes se definió el futuro de los tres culpables del crimen.

Javiera Rivera

Hombre muere tras intentar frustrar asalto en bus RED: justicia fijó la condena para los responsables

Hombre muere tras intentar frustrar asalto en bus RED: justicia fijó la condena para los responsables / FOTO: LUIS BOZZO B./AGENCIAUNO

Este martes, la justicia condenó a los tres integrantes de una banda que asesinó a un hombre de 57 años durante un asalto a un bus del sistema RED, en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sentencia, dos de los acusados recibieron penas de 17 años de cárcel y el tercero fue sentenciado a 15 años de presidio por el crimen ocurrió el 14 de agosto de 2023.

En dicha fecha, los delincuentes abordaron un bus del recorrido 506 con el objetivo de robar a los pasajeros. En medio del trayecto, uno de ellos le arrebató el celular a un joven de 19 años e intentó escapar.

Al ver lo ocurrido, Juan Urrutia Zúñiga intervino para ayudar al joven e impedir la huida del asaltante. Sin embargo, cuando descendió del bus junto a los involucrados, fue atacado con un arma cortopunzante por uno de los delincuentes.

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La puñalada le provocó una grave lesión en la arteria femoral, que terminó causándole la muerte. Durante el ataque, otro pasajero que también intentó auxiliar a la víctima del robo resultó herido en un brazo.

Según acreditó la Fiscalía durante el juicio, los tres condenados actuaron de manera coordinada para cometer el asalto y facilitar la fuga con el teléfono robado. Además, también fueron condenados por otro robo cometido antes del homicidio.

Durante el juicio también se conoció que Juan Urrutia regresaba a su casa en Peñalolén cuando ocurrió el crimen. Era viudo y había perdido a su esposa pocos meses antes a causa de una enfermedad.

De acuerdo con el Ministerio Público, decidió intervenir porque su hijo tenía una edad similar a la del joven que estaba siendo asaltado. Ese día, además, el joven celebraba su cumpleaños.

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