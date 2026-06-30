Hombre muere tras intentar frustrar asalto en bus RED: justicia fijó la condena para los responsables

Este martes, la justicia condenó a los tres integrantes de una banda que asesinó a un hombre de 57 años durante un asalto a un bus del sistema RED, en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sentencia, dos de los acusados recibieron penas de 17 años de cárcel y el tercero fue sentenciado a 15 años de presidio por el crimen ocurrió el 14 de agosto de 2023.

En dicha fecha, los delincuentes abordaron un bus del recorrido 506 con el objetivo de robar a los pasajeros. En medio del trayecto, uno de ellos le arrebató el celular a un joven de 19 años e intentó escapar.

Al ver lo ocurrido, Juan Urrutia Zúñiga intervino para ayudar al joven e impedir la huida del asaltante. Sin embargo, cuando descendió del bus junto a los involucrados, fue atacado con un arma cortopunzante por uno de los delincuentes.

La puñalada le provocó una grave lesión en la arteria femoral, que terminó causándole la muerte. Durante el ataque, otro pasajero que también intentó auxiliar a la víctima del robo resultó herido en un brazo.

Según acreditó la Fiscalía durante el juicio, los tres condenados actuaron de manera coordinada para cometer el asalto y facilitar la fuga con el teléfono robado. Además, también fueron condenados por otro robo cometido antes del homicidio.

Durante el juicio también se conoció que Juan Urrutia regresaba a su casa en Peñalolén cuando ocurrió el crimen. Era viudo y había perdido a su esposa pocos meses antes a causa de una enfermedad.

De acuerdo con el Ministerio Público, decidió intervenir porque su hijo tenía una edad similar a la del joven que estaba siendo asaltado. Ese día, además, el joven celebraba su cumpleaños.