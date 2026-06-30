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Exembajador Gazmuri presiona al Gobierno: Pide restablecer relaciones con Venezuela de forma “urgente”

El diplomático chileno advirtió sobre la “urgente” situación de abandono consular que sufren los chilenos residentes en ese país.

Gonzalo Miranda

Terremoto Venezuela | Getty Images

Terremoto Venezuela | Getty Images

La profunda crisis institucional y de conectividad que afecta a Venezuela ha sumado un nuevo flanco de complejidad tras la catástrofe provocada por los recientes terremotos en ese país.

En entrevista con CHV Noticias, el exembajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, analizó el escenario geopolítico derivado de la emergencia y realizó un directo llamado a normalizar los vínculos bilaterales entre ambas naciones de manera urgente.

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El diplomático valoró la rápida y eficaz respuesta de la comunidad internacional para enviar rescatistas e insumos básicos a las zonas afectadas, describiendo la situación como “una oportunidad que espero sea aprovechada” para destrabar los canales políticos.

En ese sentido, Gazmuri destacó un hito clave en la recepción de la ayuda humanitaria enviada por Santiago: “Que la delegación chilena, encabezada por el secretario del Interior, haya sido recibida en Maracay por el viceministro por América Latina de la cancillería venezolana, lo interpreto como una apertura“, afirmó el exembajador.

Uno de los puntos más críticos abordados por el exjefe de la misión diplomática apunta a la precaria realidad que viven los ciudadanos chilenos que migraron hace décadas a Venezuela y que hoy residen en las zonas golpeadas por el sismo. Según Gazmuri, la comunidad civil se encuentra actualmente “sin atención consular y con severos problemas de comunicación”.

Esta ruptura de lazos administrativos no solo golpea a los connacionales en el extranjero, sino que mantiene paralizados los trámites migratorios y de reunificación familiar en ambos sentidos. “Si alguien quiere ver a sus familiares, no hay dónde conseguir las visas. Y los venezolanos tampoco tienen cómo“, advirtió, enfatizando que el resguardo consular es “muy urgente y necesario en tiempos de crisis”.

Bajo esta premisa, el otrora embajador planteó abiertamente la necesidad de recomponer los lazos formales que unen a Santiago con Caracas: “Yo creo que habría que restablecer relaciones a nivel diplomático“, sentenció.

Finalmente, Gazmuri emplazó directamente a las autoridades de ese país a flexibilizar su postura en beneficio de los ciudadanos de ambas fronteras. “Espero que el gobierno venezolano entienda que les conviene tener relación con Chile. Y que tengan mayor consideración hacia la comunidad venezolana que necesita consulado. Ayer, hoy y ojalá no mañana”, concluyó.

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