Coquimbo Unido sigue firme en su buena campaña en la Copa Libertadores y este jueves rescató otro triunfo vital ante Universitario, concretando una épica remontada junto a su hinchada en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Con solo dos fechas por delante, los “Piratas” comparten la cima del grupo con Deportes Tolima, ambos con 7 puntos, tres más que sus otros dos rivales. Esto ha despertado la ilusión en el cuadro aurinegro, incluido Diego Sánchez.

“Ojalá poder disfrutar un poco más de un partido no tan cerrado, pero bueno, tocó sufrirlo un poco más. Nunca perdimos el foco de seguir intentando y lo hicimos hasta que se dio. El esfuerzo tuvo su recompensa”, dijo el “Mono” a ADN Deportes en zona mixta.

“Mis compañeros entrenan muy bien, físicamente están diez puntos y eso se nota en la cancha, en cómo terminan los partidos enteros. El trabajo está dando sus frutos”, agregó el arquero.

Además, evitó sacar conclusiones anticipadas al ser consultado por una eventual clasificación a octavos de final. “Estamos ahí, era importante este partido. Se logró, ahora a descansar un poco y a pensar en lo que se viene”, cerró Diego Sánchez.