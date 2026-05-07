;

AUDIO. “Se nota en la cancha”: el factor clave para la gran campaña de Coquimbo Unido en Copa Libertadores

Diego “Mono” Sánchez valoró la remontada ante Universitario y apuntó al aspecto físico como un elemento diferencial.

Javier Catalán

Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido

Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido

01:49

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Coquimbo Unido sigue firme en su buena campaña en la Copa Libertadores y este jueves rescató otro triunfo vital ante Universitario, concretando una épica remontada junto a su hinchada en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Con solo dos fechas por delante, los “Piratas” comparten la cima del grupo con Deportes Tolima, ambos con 7 puntos, tres más que sus otros dos rivales. Esto ha despertado la ilusión en el cuadro aurinegro, incluido Diego Sánchez.

Ojalá poder disfrutar un poco más de un partido no tan cerrado, pero bueno, tocó sufrirlo un poco más. Nunca perdimos el foco de seguir intentando y lo hicimos hasta que se dio. El esfuerzo tuvo su recompensa”, dijo el “Mono” a ADN Deportes en zona mixta.

Revisa también:

ADN

Mis compañeros entrenan muy bien, físicamente están diez puntos y eso se nota en la cancha, en cómo terminan los partidos enteros. El trabajo está dando sus frutos”, agregó el arquero.

Además, evitó sacar conclusiones anticipadas al ser consultado por una eventual clasificación a octavos de final. “Estamos ahí, era importante este partido. Se logró, ahora a descansar un poco y a pensar en lo que se viene”, cerró Diego Sánchez.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad