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Con tres equipos aún con chances de clasificar y dos más complicados: la tabla de posiciones de los chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana

Repasa acá las ubicaciones de los elencos nacionales a dos fechas del final de la fase de grupos.

Carlos Madariaga

Con tres equipos aún con chances de clasificar y dos más complicados: la tabla de posiciones de los chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana

Con tres equipos aún con chances de clasificar y dos más complicados: la tabla de posiciones de los chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana / Getty Images / Agencia Uno

Este jueves terminó la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, en una semana que tuvo a los elencos nacionales con resultados disímiles.

De los cinco equipos chilenos, solo uno ganó: Coquimbo Unido, que se impuso a Universitario. La UC empató con Cruzeiro, mientras que O’Higgins igualó con São Paulo.

Coincidentemente, todos estos conjuntos presentan chances de seguir en carrera, mientras que los dos que perdieron, Audax Italiano y Palestino, complicaron sus opciones.

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Copa Libertadores

Universidad Católica se benefició de la derrota de Boca Juniors ante Barcelona y se mantiene como líder del grupo D.

Los cruzados tienen los mismos 7 puntos que Cruzeiro, pero el triunfo en Belo Horizonte y el empate en el Claro Arena le dan ventaja en el criterio posterior, los partidos entre ambos.

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Coquimbo Unido sumó su primera victoria en casa por el torneo continental, cuestión que lo deja segundo, igualado en puntaje con Tolima (7 puntos), pero en desventaja por haber perdido en Colombia. Eso sí, todavía le queda recibir a los cafetaleros en el puerto pirata.

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Copa Sudamericana

O’Higgins no solo conservó su invicto internacional en casa en lo que va del año, sino también sus opciones de clasificar.

Tras el 0-0 con São Paulo, está segundo con 7 unidades, uno menos que los brasileños y los mismos puntos que Millonarios, pero con la ventaja de haberlos derrotado en Rancagua.

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Audax Italiano complicó su futuro en el torneo al caer con Vasco da Gama, pues se alejó a tres puntos de los brasileños y de Olimpia a falta de dos fechas para el final.

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Palestino, en tanto, está al borde de la eliminación, pues al perder con Montevideo City Torque, quedó con apenas 2 puntos, colista de su zona, y a cinco unidades de la clasificación, que marca Gremio con 7 puntos.

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