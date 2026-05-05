Se quiebra una de las amistades más recordadas de la TV chilena: “Te queda el guion de falsa...”

Faloon Larraguibel y Kathy Contreras fueron dos de los rostros más reconocidos del antiguo programa “Yingo”, donde formaron una amistad que se extendió por muchos años en la TV chilena.

Sin embargo todo eso parece haber quedado en el pasado, ya que ambas han tenido varios cruces en los últimos programas de “Fiebre de Baile”.

En la edición de este lunes Larraguibel cargó contra su ex amiga por una serie de supuestos comentarios que habría realizado la chica reality.

“Me carga la gente falsa y lo hago notar. Tampoco me gusta que empiecen a hacer cosas por detrás, eso es de gente falsa, y te lo digo a ti, Kathy. ¿Por qué no te atreves a decirme las cosas a la cara?, ¿por qué andas haciendo cositas a las espaldas?”, lanzó.

Esto terminó por colmar la paciencia de Contreras, quien salió a defenderse de estas acusaciones en duros términos.

“Yo hablé con ella, le dije ‘esto es un juego’, después no me saludó más y comentó que yo la había desilusionado, quiero saber por qué la desilusioné, si antes igual éramos amigas. ¿Por qué tanta mala onda? Yo no estoy acostumbrada a trabajar en un ambiente laboral así”, respondió.

“La mala onda la generaste tú” le replicó Faloon, agregando que “no me interesa hablar con gente que te apuñala por la espalda”.

Kathy Contreras enfureció y lanzó sin tapujos: “Sigue practicando tu guion, te queda súper bien el personaje, yo soy real y me afectó. Quizás a ti no te afecta porque estás acostumbrada a seguir un guion, yo no”.

Larraguibel cerró apuntando hacia su ex amiga afirmando que “ella es la del guion de falsa”.