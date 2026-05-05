El esperado regreso de querido rostro de TV: “Con el corazón contento”

A finales del mes de abril, TV+ anunció el regreso de un querido rostro de televisión a la pantalla chica para el programa Salud es belleza.

Este lunes 4 de mayo, se concretó dicho anuncio con el regreso de Pedro Engel, quien acompañó a la Claudia Salas donde habló sobre los ángeles y arcángeles.

En noviembre pasado, el reconocido astrólogo y tarotista se despidió de TV+, señal televisiva donde estuvo casi dos años, ahora, 6 meses después, Engel comenzará su nuevo desafío laboral.

“Con el corazón contento y una sonrisa que no me la quita nadie. Estoy feliz, sobre todo aquí en TV+ donde tengo tantos lazos de cariño en mi corazón”, comentó.

Claudia Salas comentó estar feliz por el regreso de Pedro Engel e indicó que la acompañará todos los días en el programa.

“Estamos todos felices de que Pedro haya vuelto, sobre todo a nuestro programa”, comentó.