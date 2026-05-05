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VIDEO. El esperado regreso de querido rostro de TV: “Con el corazón contento”

“Estoy feliz sobre todo de estar aquí, donde tengo tantos lazos de cariño”, comentó el reconocido tarotista.

Nicolás Lara Córdova

El esperado regreso de querido rostro de TV: “Con el corazón contento”

A finales del mes de abril, TV+ anunció el regreso de un querido rostro de televisión a la pantalla chica para el programa Salud es belleza.

Este lunes 4 de mayo, se concretó dicho anuncio con el regreso de Pedro Engel, quien acompañó a la Claudia Salas donde habló sobre los ángeles y arcángeles.

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En noviembre pasado, el reconocido astrólogo y tarotista se despidió de TV+, señal televisiva donde estuvo casi dos años, ahora, 6 meses después, Engel comenzará su nuevo desafío laboral.

“Con el corazón contento y una sonrisa que no me la quita nadie. Estoy feliz, sobre todo aquí en TV+ donde tengo tantos lazos de cariño en mi corazón”, comentó.

Claudia Salas comentó estar feliz por el regreso de Pedro Engel e indicó que la acompañará todos los días en el programa.

“Estamos todos felices de que Pedro haya vuelto, sobre todo a nuestro programa”, comentó.

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