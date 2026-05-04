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“Cuando parte la maternidad uno está muy vulnerable, sobre todo si eres mamá primeriza”

“Entre mujeres debemos respetar la historia de cada una, porque una no sabe las luchas que tiene la otra”, comentó Kathy Contreras.

Nicolás Lara Córdova

“Cuando parte la maternidad uno está muy vulnerable, sobre todo si eres mamá primeriza”

El próximo domingo 10 de mayo se celebrará el día de las madres en Chile, en este contexto una pregunta se ha instalado en las mamás que trabajan: ¿cuántas horas al día puedo pasar con mis hijos?

En conversación con Las Últimas Noticias, Kathy Contreras, dio a conocer su experiencia personal y cómo gestiona su tiempo junto a su hija, Selva, con la que pasa entre dos y cinco horas al día.

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“Si las mamás están felices, los hijos también están más felices y eso es algo que no siempre se considera”, comentó.

Al ser consultada sobre si le complicó decidir pasar menos tiempo con su hija producto de su trabajo en Chilevisión, Contreras sostuvo: “Cuando parte la maternidad, uno está muy vulnerable, con un cóctel hormonal fuerte durante este famoso puerperio, y todos opinan, sobre todo si eres mamá primeriza

“Cuando Selva cumplió 2 o 3 años logré volver a mí y preguntarme qué tipo de mamá quería ser. Estaba decidiendo en base a muchas opiniones externas. Así que me alejé bastante de otras mamás”, agregó.

Contreras explicó que ver poco a su hija cambió para mejor porque el tiempo junto a ella se volvió de calidad.

“Ahora puede comunicarse y decirme ‘mamá, te echo de menos’ o ‘no quiero estar con tal persona porque quiero estar contigo’. Le ha permitido ponerle palabras a lo que siente, emocionarse. Entonces no he aflorado tanto la culpa”, indicó.

Sobre las críticas que ha recibido por dicha decisión, Kathy Contreras comentó que “entre mujeres debemos respetar la historia de cada una, porque una no sabe las luchas que tiene la otra”.

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