Jorge Valdivia reaparece en romántica foto junto a su nueva pareja: “Te extraño...”

Jorge Valdivia cumplirá ya dos años bajo una investigación por presuntos casos de abuso sexual por los cuales se le acusó en 2024. El “Mago” actualmente cumple con un arresto domiciliario nocturno.

Luego del fin de su conflictiva relación con Maite Orsini en 2025, el exfutbolista dio un nuevo paso en su vida amorosa.

En los últimos meses el exfutbolista de Colo Colo hizo oficial su relación con Priscilla Armenakis, periodista y empresaria dueña de la agencia de viajes “Soñao y Viajao”.

Valdivia compartió una romántica fotografía en su cuenta personal de Instagram junto a su nueva pareja.

“Te extraño”, fue el mensaje que le dedicó a Armenakis mediante historias, que se volvió rápidamente viral entre los seguidores del “Mago”.