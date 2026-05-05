;

Jorge Valdivia reaparece en romántica foto junto a su nueva pareja: “Te extraño...”

El exfutbolista compartió la postal en su cuenta de Instagram, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Felipe Romo

Jorge Valdivia reaparece en romántica foto junto a su nueva pareja: “Te extraño...”

Jorge Valdivia cumplirá ya dos años bajo una investigación por presuntos casos de abuso sexual por los cuales se le acusó en 2024. El “Mago” actualmente cumple con un arresto domiciliario nocturno.

Luego del fin de su conflictiva relación con Maite Orsini en 2025, el exfutbolista dio un nuevo paso en su vida amorosa.

En los últimos meses el exfutbolista de Colo Colo hizo oficial su relación con Priscilla Armenakis, periodista y empresaria dueña de la agencia de viajes “Soñao y Viajao”.

Revisa también:

ADN

Valdivia compartió una romántica fotografía en su cuenta personal de Instagram junto a su nueva pareja.

“Te extraño”, fue el mensaje que le dedicó a Armenakis mediante historias, que se volvió rápidamente viral entre los seguidores del “Mago”.

ADN

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad