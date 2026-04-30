Faloon Larraguibel reacciona con irónica respuesta al regreso de Cony Capelli a Fiebre de Baile: “Ojalá que no...”

Cony Capelli confirmó su regreso a “Fiebre de Baile” en su segunda temporada, donde buscará su revancha. Esto lo anunció en redes sociales y generó numerosas reacciones en el mundo del espectáculos.

Una de ellas vino de Faloon Larraguibel, quien es participante activa del programa y quien mantuvo cierta rivalidad con la ex participante de “Gran Hermano”.

La revelación cayó en plena emisión de la presente edición de este concurso de baile, y la modelo respondió tajante. Primero, sólo hizo un gesto de pulgar arriba, pero luego tuvo palabras para Capelli.

“No pasa nada, que venga nomás por la revancha. Ojalá que no renuncie”, disparó la modelo.

El polémico episodio de Cony Copelli y su renuncia a “Fiebre de Baile”

La influencer era considerada una de las favoritas en la pasada edición del programa, pero sorprendió a todos cuando presentó su renuncia a pocos días del inicio de la gran final.

Revisar también: Influencer se encuentra con artesanía típica de Chile en Japón y su reacción ya es viral

Capelli alegó que tomó esta decisión como un “acto de amor propio” y para cuidar su salud mental. Esto fue respaldado por su compañero de baile, David Sáez.