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“Le tienen rabia los hue... fracasados”: Paty Maldonado defiende sin filtro a ‘Chino’ Ríos y lanza palo a Kaminski

“Yo le mandé un mensaje al Chino porque lo quiero mucho”, expresó la panelista.

Sebastián Escares

“Le tienen rabia los hue... fracasados”: Paty Maldonado defiende sin filtro a ‘Chino’ Ríos y lanza palo a Kaminski

Un minuto de sin filtro tuvo Patricia “Paty” Maldonado en medio del programa Tal Cual, en TV+, en donde se refirió al último episodio de Marcelo “Chino” Ríos siendo sacado de un bar en Vitacura.

La panelista le dejó un mensaje en redes sociales al extenista en donde le expresó su apoyo y, posteriormente, lo defendió en vivo.

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“Yo le mandé un mensaje al Chino porque lo quiero mucho. Yo le pongo que no es diputado, ni alcalde, ni presidente, que son los que tienen que pedir perdón todos los días. Yo necesito que esa gente me responda a mí. Que él haya ido a un bar y se haya curado es problema de él”, manifestó Maldonado.

En esa misma línea, Paty Maldonado mencionó: “En Chile el periodismo destroza por destrozar. Un hombre que nos dio satisfacciones a nivel mundial. Y no falta el saco hu... que lo graba”.

El palo a Francisco Kaminski

Durante su minuto sin filtro dentro del programa, la opinóloga lanzó: "Ahora, yo le quiero mandar un mensaje a Kaminski: te salvaste, hueón, porque durante una semana no van a hablar de voh’, van a hablar del Chino Ríos. Kaminski, tómate vacaciones".

Luego, Maldonado sostuvo: “Lo de Kaminski pasó a ser mucho más importante para Chile que el atentado a Trump”.

Por último, la panelista volvió al punto inicial sobre la polémica en torno a Marcelo Ríos. “Yo le mando un abrazo al Chino Ríos y como chilena estoy agradecida”, expresó.

“No estaba cometiendo ningún delito. La gente resentida es porque ‘él tiene y yo no tengo’. A la gente que crítica le molesta el estatus que él tiene. ¡Fue inteligente! ¡Se sacrificó de cabrito con la cuestión del tenis! A eso le tienen rabia los hue... fracasados, los hue... perdedores. ¡Yo estoy con el Chino Ríos!", concluyó.

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