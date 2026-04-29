;

Paty Maldonado sorprende tras dar opinión que nadie se esperaba de Kaminski: “Estoy hablando de lo que yo conozco”

La comunicadora expuso su punto de vista de las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto Francisco Kaminski.

Sebastián Escares

La polémica en torno a Francisco Kaminski aún continúa. El comunicador fue detenido este martes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Además, en su propiedad se encontraron sustancias ilícitas, específicamente marihuana.

Diversos programas de farándula se han referido al presente de Kaminski y la mayoría de las opiniones van en la misma dirección. No obstante, recientemente Patricia “Paty” Maldonado entregó una visión completamente distinta del caso.

En conversación en Tal Cual, programa de TV+, Maldonado señaló: "Yo no tengo nada que me una a mí a Kaminski, excepto que lo conocí como lo conocí en el canal. Encantador el chiquillo“.

“Yo no puedo decir que me dijo ‘cómprate un auto’ o ‘tengo marihuana para venderte’. Jamás, te lo juro por Dios”, agregó.

Tras ello, la comunicadora aclaró que “estoy hablando de lo que yo conozco. Mal hablaría si yo dijese algo en lo que estoy mintiendo. Encantador el cabro. Si es un sinvergüenza no es mi problema y segundo, no me consta. No estoy defendiendo a nadie".

“Nunca vi una cantidad así de periodistas”

Por otro lado, Paty Maldonado manifestó que "Cuando yo veo cuatro canales abiertos, hablando de un tema, mi pregunta es: ¿No está pasando nada en Chile que nosotros los chilenos podamos saber?“, expuso.

“¿No hay ningún proyecto con el nuevo gobierno que realmente nos satisfaga?“, agregó. Por último, Maldonado aseguró que “nunca vi una cantidad así de periodistas”.

