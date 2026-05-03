Marcelo “Chino” Ríos rompe el silencio tras escándalo en bar de Vitacura: “Se me pasaron las copas y quiero...”

Marcelo “Chino” Ríos sumó una nueva polémica este fin de semana largo. Precisamente durante la noche de este sábado, el exnúmero 1 del mundo terminó siendo retirado de un bar de la Vitacura.

Un video ampliamente difundido en redes sociales registró a Ríos hablando con personal de Carabineros en las afueras del Bar Taringa. Allí, el extenista habría discutido con su pareja.

“Él se encontraba en un conocido local del sector junto a una mujer, que aparentemente era su pareja. Empezaron a discutir, esta discusión subió de tono y levantaron la voz”, contó la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez.

Tras lo sucedido, el propio Chino decidió alzar la voz y referirse a la polémica en que se vio involucrado.

En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh — ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026

“Se me pasaron las copas”

“Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local Taringa”, partió señalando en una publicación en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, Ríos dijo: "Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí“.

También, aprovechó de pedirle disculpas a su pareja. “Y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”, cerró.