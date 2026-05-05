“Es un tránsfuga”: Willy Sabor barre con Kaminski por antigua polémica y lanza dura acusación

Willy Sabor lanzó duros comentarios contra Francisco Kaminski durante su participación en el programa Hay que decirlo, donde recordó una antigua polémica que, según su versión, ocurrió cuando ambos trabajaban en distintas emisoras radiales.

El panelista aseguró que el conflicto se originó luego de que Kaminski supuestamente intentara contactar a marcas que auspiciaban su trabajo.

Según relató, fueron los propios dueños de esas empresas quienes le habrían advertido sobre los movimientos del comunicador.

La dura acusación de Willy Sabor contra Kaminski

En medio del debate televisivo, Willy Sabor no se guardó nada y cuestionó directamente la conducta de Kaminski. “Les voy a decir una cosa: este tipo es mentiroso. Todo lo que dice, que no está acá, no está allá… Él está en todos lados; es un tránsfuga, absolutamente”, expresó.

Además, el comunicador vinculó sus dichos con las recientes polémicas que han rodeado a Kaminski. “Si una persona que está tan desesperada para hablar con prestamistas, al que además lo mataron, es lógico, hay que tener dos dedos de frente”, agregó durante el espacio.

Willy Sabor también abordó otro episodio que, según contó, Kaminski le habría recordado en más de una ocasión: un supuesto triunfo en los Copihue de Oro. Sin embargo, Willy Sabor restó importancia a ese antecedente y puso en duda el mérito del reconocimiento.

“Qué me importa a mí esa hueá (sic). De los pocos Copihue que se ha ganado, se lo regaló su amigo. Sergio Marabolí se los regaló. Tengo 10 y me los dio la gente. Ni siquiera los limpio porque brillan solitos”, sostuvo.

Los dichos se suman a una serie de cuestionamientos públicos que ha enfrentado Kaminski en las últimas semanas, en medio de controversias mediáticas y personales que lo han mantenido en la pauta de farándula.