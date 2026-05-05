Futura reina de España sorprende al mundo piloteando un avión de combate

España vivió un inesperado momento en la familia real exhibiendo una faceta poco conocida de la princesa Leonor piloteando un avión de combate.

La princesa de Asturias piloteó un caza reactor F-5 junto a su instructor en la Base Aérea de Talavera la Real.

Este increíble registro corresponde a las actividades de formación militar de la hija mayor del Rey Felipe VI en la Academia General del Aire y del Espacio.

La heredera al trono español está a poco de terminar su curso en la milicia y graduarse, en vísperas también de continuar sus estudios en la carrera de ciencias políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.