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VIDEOS. Semifinal abierta: Atlético de Madrid y Arsenal igualan en la Champions con el VAR como protagonista

Dos penales cobrados y otro anulado marcaron el empate entre “colchoneros” y “gunners” en España.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Angel Martinez

Tras la jornada histórica protagonizada por Paris Saint Germain y Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League, fue el turno de Atlético de Madrid y Arsenal de medirse en la segunda llave, y no quisieron quedarse atrás.

En el Estadio Metropolitano, los “colchoneros” fueron locales, pero no lograron sacar ventaja e igualaron 1-1 ante los “gunners”, por lo que el finalista se definirá la próxima semana en Londres.

El elenco inglés abrió la cuenta con Viktor Gyökeres (44′) desde el punto penal, luego de que el propio sueco fuera derribado en el área tras un choque por la espalda de Dávid Hancko.

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En el segundo tiempo, el “Cholo” Diego Simeone ajustó las piezas y los españoles fueron ampliamente superiores, logrando el empate también desde los 12 pasos con un remate de Julián Álvarez (56′).

La polémica se instaló en el minuto 80, cuando nuevamente Hancko cometía penal, esta vez sobre Eberechi Eze por un contacto en su pie derecho. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro decidió anular la sanción, desatando el enojo del cuadro londinense.

Atlético de Madrid y Arsenal definirán al finalista el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium.

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