Abren convocatoria para reconocido festival de cortometrajes y videoclips: así puedes participar

Este martes 5 de mayo se abrieron las postulaciones para una nueva versión de VitaFest, un reconocido festival de cortometrajes y videoclips de nuestro país que permite que los realizadores nacionales e internacionales puedan mostrar sus trabajos.

Los trabajos seleccionados para participar del festival podrán ser exhibidos en la programación del festival, que en esta edición contará con proyecciones al aire libre y que entregará premios en dinero para realizadores chilenos.

¿Cómo participar de VitaFest 2026?

La organización habilitó un sitio web donde los interesados podrán publicar sus trabajos para poder optar a ser elegidos para VitaFest 2026.

Los concursantes tendrán desde el 5 de mayo hasta el próximo 24 de junio para poder inscribirse a través de www.vitafest.vitacuracultura.cl.

“Invitamos desde ya a todos los realizadores a postular sus obras, ya sean cortometrajes o videosclips, y a ser parte de esta gran instancia que busca conectar el cine con diversas audiencias”, señala Juanita Mir, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Vitacura.