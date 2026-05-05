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Adelantan el próximo paso de Darío Osorio en Europa: “Está listo”

Kristian Kjaer, director deportivo del Midtjylland, se refirió al futuro del delantero chileno y adelantó su inminente salto a una de las grandes ligas europeas.

Bastián Lizama

Instagram @daarriioo24

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El futuro de Darío Osorio comienza a tomar forma. El delantero chileno, de destacado presente en el Midtjylland de Dinamarca, ha despertado el interés de importantes clubes europeos y todo indica que su salto a una de las grandes ligas es inminente.

Así lo confirmó Kristian Kjaer, director deportivo del equipo danés, quien adelantó el próximo paso del atacante formado en Universidad de Chile tras el reciente empate 3-3 ante Viborg, donde el oriundo de Hijuelas volvió a matricularse con un gol.

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“Está sin duda listo tanto para la Serie A como para la Premier League y la Bundesliga”, dijo el directivo en conversación con el medio italiano especializado Calcio Mercato.

Respecto a las cualidades del seleccionado nacional, Kjaer señaló: “Es muy rápido, cubre mucho terreno, es muy intenso .Tiene una velocidad extrema en los primeros metros y es muy bueno presionando. Puede jugar en la izquierda, puede jugar en la derecha”.

Además, valoró el crecimiento que ha tenido en Europa. “Ha dado pasos muy grandes desde que llegó. Se ha adaptado muy bien al fútbol europeo y tiene un talento que marca diferencias. No solo ha mejorado futbolísticamente, también en lo físico y en la toma de decisiones. Hoy es un jugador mucho más completo”, afirmó.

Finalmente, el director deportivo del Midtjylland asumió que la salida de Osorio hacia una liga de mayor nivel es solo cuestión de tiempo. “Tiene todo para dar el siguiente paso. Si sigue así, no me sorprendería verlo pronto en una gran liga”, concluyó.

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