Alexis Sánchez se vistió de héroe y le dio un triunfo vital al Sevilla por 1-0 sobre la Real Sociedad, resultado que le permitió al cuadro andaluz salir de la zona de descenso cuando restan solo cuatro fechas para el cierre de La Liga de España.

Tras el pitazo final, el delantero chileno se quedó unos minutos en el campo de juego y tuvo un especial encuentro con unos hinchas chilenos que llegaron a verlo al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Al dirigirse hacia una de las tribunas, el tocopillano se quitó el short para regalárselo a un fanático con la camiseta de Cobreloa y luego se tomó una fotografía con un simpatizante de Universidad de Chile.

Antes, Sánchez le había entregado su camiseta a una fanática que portaba la polera de la selección chilena, en un emotivo gesto que La Liga se encargó de viralizar en sus redes sociales.