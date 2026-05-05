;

VIDEO. Alexis Sánchez se cruza con un hincha de Cobreloa tras su gol en Sevilla y lo que hace conmueve a todo Chile

El delantero chileno convirtió el tanto del triunfo ante la Real Sociedad y, tras el pitazo final, protagonizó un momento que se viralizó en redes sociales.

Bastián Lizama

@LaLiga

@LaLiga

Alexis Sánchez se vistió de héroe y le dio un triunfo vital al Sevilla por 1-0 sobre la Real Sociedad, resultado que le permitió al cuadro andaluz salir de la zona de descenso cuando restan solo cuatro fechas para el cierre de La Liga de España.

Tras el pitazo final, el delantero chileno se quedó unos minutos en el campo de juego y tuvo un especial encuentro con unos hinchas chilenos que llegaron a verlo al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Revisa también:

ADN

Al dirigirse hacia una de las tribunas, el tocopillano se quitó el short para regalárselo a un fanático con la camiseta de Cobreloa y luego se tomó una fotografía con un simpatizante de Universidad de Chile.

Antes, Sánchez le había entregado su camiseta a una fanática que portaba la polera de la selección chilena, en un emotivo gesto que La Liga se encargó de viralizar en sus redes sociales.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad