Manuel Pellegrini afronta la recta final de la temporada con Real Betis y, de cara a los últimos partidos de La Liga de España, mantiene un objetivo claro.

Tal como se lo propuso a inicios de año, el gran sueño de los sevillanos es clasificar a la Champions League, meta que por ahora están cumpliendo, aunque para consolidarla también dependerán de otros resultados.

“Sería un logro histórico. En 117 años solo se ha conseguido una vez y hacerlo por segunda vez sería algo muy importante. Después, cómo se afronte esa Champions League también es motivo de conversaciones largas, porque es un salto muy alto en lo deportivo”, señaló el “Ingeniero” en conferencia de prensa.

“Uno nunca puede dar nada por conseguido. Terminamos el partido de Oviedo, ojalá ganemos aquí en casa y mantengamos esa distancia, pero son seis puntos de 12, así que hay que seguir intentando dar lo mejor en el siguiente partido. Tenemos que tratar de mantener esa quinta plaza, que ya veremos a dónde nos lleva. A Europa League tendremos acceso seguro”, agregó el chileno.

Además, se refirió a la reflexión de un “Betis sin Pellegrini”. “Han sido seis años muy importantes aquí, que nadie imaginaba, donde no solo soy yo el responsable. Hay una directiva que hizo el esfuerzo de traerme y un plantel que se ha ido renovando constantemente, pero siempre ha respondido”, afirmó.

“Más aún este año, donde hemos tenido lesiones importantes y el equipo ha dado la cara. Hemos llegado a cuartos de final y ahora peleamos una nueva clasificación europea que sería muy importante. Entre todos hemos logrado que el Betis siga creciendo y ojalá podamos mantenerlo en el tiempo”, cerró el entrenador.