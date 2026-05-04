Los Tenores, entre el liderato de Colo Colo y los allanamientos en la U de Chile contra Clark / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este lunes 4 de mayo, nuestros panelistas comentaron del allanamiento que se produjo en el Centro de Entrenamiento Azul ante las investigaciones judiciales contra el expresidente de la U de Chile, Michael Clark.

Danilo Díaz, Leonardo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron también el triunfo del elenco universitario laico sobre Deportes La Serena en la Copa de la Liga, junto con las claves que marcaron la victoria de Colo Colo ante Coquimbo Unido, resultado que dejó a los albos líderes del fútbol chileno.

Además, escucharon las críticas de Daniel Garnero al referato nacional tras el empate de la UC con la U de Concepción y las explicaciones al respecto por parte del presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 4 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.