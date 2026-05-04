Marcelino Núñez sigue festejando en Inglaterra. El pasado sábado, el Ipswich Town venció por 3-0 al Queens Park Rangers en la última fecha de la Championship y aseguró su ascenso a la Premier League para la temporada 2026-27.

Ahora, el volante chileno volvió a ser protagonista, aunque esta vez fuera de la cancha, luego de que se viralizara un polémico grito contra el Norwich City, su exequipo y archirrival del Ipswich.

Durante el recorrido del equipo por la ciudad para celebrar el ascenso junto a sus hinchas, el formado en Universidad Católica tomó el micrófono y dijo a viva voz: “¡Fuck off Norwich!”, frase que en español se traduce como “Vete a la mierda, Norwich”.

El insulto del mediocampista nacional no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando la molestia de los hinchas de Norwich City, club donde el seleccionado de La Roja militó entre 2022 y 2025.

Tras tres temporadas en el elenco canario, Núñez fue transferido al Ipswich Town a mediados de 2025 por cerca de 12 millones de euros (aproximadamente 14 millones de dólares), en una de las transferencias más costosas y polémicas en la historia de la segunda división inglesa.